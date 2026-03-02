Francoforte: performance negativa per Henkel

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi
, che mostra un decremento del 2,57%.
Il movimento di Henkel
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Le implicazioni di medio periodo della società specializzata in prodotti chimici
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 81,87 Euro con primo supporto visto a 80,13. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 79,21.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)