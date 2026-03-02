Milano 17:16
46.274 -1,98%
Nasdaq 17:16
24.914 -0,19%
Dow Jones 17:16
48.851 -0,26%
Londra 17:16
10.785 -1,15%
Francoforte 17:15
24.699 -2,32%

Francoforte: performance negativa per Henkel

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Henkel
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi, che mostra un decremento del 2,57%.

Il movimento di Henkel, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Le implicazioni di medio periodo della società specializzata in prodotti chimici confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 81,87 Euro con primo supporto visto a 80,13. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 79,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```