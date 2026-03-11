Milano 11:17
Francoforte: i venditori si accaniscono su Henkel
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Henkel, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società specializzata in prodotti chimici, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 69,32 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 71,12 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 68,38.

Teleborsa
