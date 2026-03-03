Milano 10:43
44.566 -3,70%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:43
10.515 -2,46%
Francoforte 10:43
23.844 -3,22%

Francoforte: giornata negativa in Borsa per Beiersdorf

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Beiersdorf
Ribasso per la compagnia di prodotti per la cura della persona, che tratta in perdita del 14,21% sui valori precedenti.
Condividi
```