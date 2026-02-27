Milano 11:21
47.524 +0,21%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:21
10.904 +0,52%
Francoforte 11:21
25.349 +0,24%

Francoforte: scambi negativi per Puma

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Puma
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Puma, con una flessione del 3,06%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Puma più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24,5 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23,83. L'equilibrata forza rialzista di Puma è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```