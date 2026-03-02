Le Chant Des Formes: poesia materica per l’inverno

(Teleborsa) - Le Chant Des Formes
è una collezione invernale
che si presenta come un racconto visivo e tattile,
dove ogni capo diventa un pezzo unico sospeso tra savoir-faire artigianale, memoria e ricerca.
La forma si trasforma in linguaggio espressivo
: linee asimmetriche, contrasti cromatici e texture vibranti danno vita a una narrazione fatta di lavorazioni manuali, tempi lenti e imperfezioni volute. Nulla è standardizzato, nulla è replicabile.
Protagonista è la maglieria multicolore
realizzata a mano in mohair e filati caldi, capace di generare superfici soffici e tridimensionali, quasi pittoriche. Ogni punto segue un ritmo proprio, ogni sfumatura diventa accento emotivo.
Accanto alla maglieria, capi nati dal recupero di coperte riciclate si trasformano in nuove architetture tessili, custodendo la memoria del materiale e reinterpretandola in chiave contemporanea. I tessuti check deadstock
vengono riassemblati in patchwork a diamante, creando geometrie dinamiche che esprimono l’idea di forma in movimento. Il denim è riletto attraverso cuciture a vista e interventi manuali che diventano segni grafici distintivi. I bottoni, tutti diversi e colorati, provengono da stock di recupero e si trasformano in dettagli narrativi.
Chiude la collezione una selezione di capi in duchesse satin, tessuto luminoso e strutturato
, interrotto da inserti in maglia lavorati a mano che spezzano la perfezione con un gesto scultoreo.
Le Chant Des Formes celebra l’unicità, il riuso consapevole e il fascino dell’imperfezione
, costruendo un’identità che va oltre le stagioni e le tendenze, per seguire un ritmo più intimo e autentico.