Lagarde (BCE): profondo rispetto per decisione personale di Villeroy di dimettersi

(Teleborsa) - "Nutro profondo rispetto per la decisione personale di Francois Villeroy de Galhau di dimettersi
dall'incarico di Governatore della Banque de France dopo 11 anni di leale e dedicato servizio per il bene comune della Francia e dell'Europa". Lo ha detto Christine Lagarde
, presidente della Banca centrale europea (BCE), dopo l'annuncio odierno di Villeroy
.
Le dimissioni di del Governatore della Banca di Francia (e quindi membro del board BCE), che avranno efficacia da giugno
, sono dovute alla decisione "personale" di dirigere una fondazione per giovani in difficoltà e offrono al presidente francese Emmanuel Macron la possibilità di lasciare un segno nel processo decisionale europeo.
"Il Consiglio direttivo ha tratto enorme beneficio dal realismo, unito a forti convinzioni europee e alla visione che egli porta sempre con sé - ha detto Lagarde - I suoi contributi amichevoli, di ampio respiro, orientati al lavoro di squadra, cordiali e sempre ben articolati hanno arricchito notevolmente le nostre discussioni
".
"È con questo spirito che ora assume la presidenza della Fondation des Apprentis d'Auteuil, dove metterà a frutto il suo talento a beneficio di giovani e famiglie vulnerabili attraverso programmi di formazione scolastica, sociale e professionale - ha aggiunto la presidente della Banca centrale europea - Francois rimarrà sempre un amico della BCE e gli auguro tutto il meglio
per la sua nuova importante missione".