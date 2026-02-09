Milano 15:45
46.566 +1,50%
Nasdaq 15:45
25.064 -0,05%
Dow Jones 15:45
49.940 -0,35%
Londra 15:45
10.349 -0,20%
Francoforte 15:45
24.854 +0,53%

Lagarde (BCE): profondo rispetto per decisione personale di Villeroy di dimettersi

Finanza
Lagarde (BCE): profondo rispetto per decisione personale di Villeroy di dimettersi
(Teleborsa) - "Nutro profondo rispetto per la decisione personale di Francois Villeroy de Galhau di dimettersi dall'incarico di Governatore della Banque de France dopo 11 anni di leale e dedicato servizio per il bene comune della Francia e dell'Europa". Lo ha detto Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (BCE), dopo l'annuncio odierno di Villeroy.

Le dimissioni di del Governatore della Banca di Francia (e quindi membro del board BCE), che avranno efficacia da giugno, sono dovute alla decisione "personale" di dirigere una fondazione per giovani in difficoltà e offrono al presidente francese Emmanuel Macron la possibilità di lasciare un segno nel processo decisionale europeo.

"Il Consiglio direttivo ha tratto enorme beneficio dal realismo, unito a forti convinzioni europee e alla visione che egli porta sempre con sé - ha detto Lagarde - I suoi contributi amichevoli, di ampio respiro, orientati al lavoro di squadra, cordiali e sempre ben articolati hanno arricchito notevolmente le nostre discussioni".

"È con questo spirito che ora assume la presidenza della Fondation des Apprentis d'Auteuil, dove metterà a frutto il suo talento a beneficio di giovani e famiglie vulnerabili attraverso programmi di formazione scolastica, sociale e professionale - ha aggiunto la presidente della Banca centrale europea - Francois rimarrà sempre un amico della BCE e gli auguro tutto il meglio per la sua nuova importante missione".
Condividi
```