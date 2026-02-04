IEG, Ermeti: aeroporto di Rimini è asset importante, serve almeno collegamento con Fiumicino

(Teleborsa) - "L'aeroporto di Rimini è un asset straordinariamente importante
per noi, perché uno degli obiettivi che già da qualche abbiamo è rendere più internazionali le nostre manifestazioni". Lo ha detto Maurizio Ermeti
, presidente di Italian Exhibition Group
(IEG), nella presentazione alla stampa
del piano strategico 2025-2030.
"Nell'ultimo anno abbiamo dovuto attivarci in maniera autonoma per coprire il gap
di collegamenti in autunno, inverno e primavera a causa della mancanza di collegamenti con l'aeroporto di Rimini, coprendo questo gap con investimenti su aerei charter soprattutto da Germania e Spagna
per collegare questi paesi direttamente con l'aeroporto di Rimini - ha spiegato il presidente - Questo non è il modo migliore per dare il servizio e avremmo bisogno che ci fossero stabilmente collegamenti da Rimini con aeroporti internazionali, almeno uno, per collegare il flusso e portare ospiti ed espositori a Rimini".
"Siamo in contatto con la società che gestisce l'aeroporto per avere almeno un collegamento con Roma Fiumicino
, che a tutti gli effetti è un aeroporto internazionale e potrebbe darci supporto per costruire una rete internazionale, verosimilmente con la compagnia ITA Airways che potrebbe fare questo servizio - ha detto Ermeti - In quel caso siamo disponibili a investire le risorse attualmente spese nelle attività di charter
in questo collegamento, che potrebbe dare una svolta importante".