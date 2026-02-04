Milano 16:27
46.937 +1,11%
Nasdaq 16:27
25.151 -0,74%
Dow Jones 16:27
49.616 +0,76%
Londra 16:27
10.452 +1,34%
Francoforte 16:27
24.734 -0,19%

IEG, Ermeti: aeroporto di Rimini è asset importante, serve almeno collegamento con Fiumicino

Finanza
IEG, Ermeti: aeroporto di Rimini è asset importante, serve almeno collegamento con Fiumicino
(Teleborsa) - "L'aeroporto di Rimini è un asset straordinariamente importante per noi, perché uno degli obiettivi che già da qualche abbiamo è rendere più internazionali le nostre manifestazioni". Lo ha detto Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group (IEG), nella presentazione alla stampa del piano strategico 2025-2030.

"Nell'ultimo anno abbiamo dovuto attivarci in maniera autonoma per coprire il gap di collegamenti in autunno, inverno e primavera a causa della mancanza di collegamenti con l'aeroporto di Rimini, coprendo questo gap con investimenti su aerei charter soprattutto da Germania e Spagna per collegare questi paesi direttamente con l'aeroporto di Rimini - ha spiegato il presidente - Questo non è il modo migliore per dare il servizio e avremmo bisogno che ci fossero stabilmente collegamenti da Rimini con aeroporti internazionali, almeno uno, per collegare il flusso e portare ospiti ed espositori a Rimini".

"Siamo in contatto con la società che gestisce l'aeroporto per avere almeno un collegamento con Roma Fiumicino, che a tutti gli effetti è un aeroporto internazionale e potrebbe darci supporto per costruire una rete internazionale, verosimilmente con la compagnia ITA Airways che potrebbe fare questo servizio - ha detto Ermeti - In quel caso siamo disponibili a investire le risorse attualmente spese nelle attività di charter in questo collegamento, che potrebbe dare una svolta importante".


Condividi
```