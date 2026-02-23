Intesa Sanpaolo Assicurazioni, il Gruppo alla Conference of European Bancassurers (CEB)

(Teleborsa) -annuncia la propria adesione alla, diventando così il primo operatore del mercato bancassicurativo italiano ad associarsi alla CEB, di cui fanno parte 21 compagnie con sede nel continente europeo.Presieduta da(Groupement Français des Bancassureurs), con Javier Valle (VidaCaixa) Vicepresidente e Álvaro Urrutia in qualità di Direttore Generale (oltre che Presidente dell'associazione spagnola bancassurance AMAEF), l'associazione ha come scopo quello di facilitare il dialogo fra tutte le parti interessate, evidenziando il valore del modello di bancassicurazione, per i consumatori, per il settore assicurativo e per la società nel suo complesso, attraverso diverse iniziative: promozione della sostenibilità e sviluppo del modello di bancassicurazione; incremento della percezione del valore per i consumatori; contributo alla riduzione dei gap di protezione;valutazione delle modifiche legislative e regolamentari relative al settore assicurativo; supporto alle compagnie di bancassurance nelle relazioni con istituzioni, organismi professionali, a livello europeo e internazionaleLainoltre, organizza eventi e promuove ricerche, su tematiche legate alle normative europee e locali e alla concorrenza."La nostra adesione alla Conference of European Bancassurers in qualità di primo operatore italiano del settore – dichiara– rafforza il nostro impegno a partecipare in modo proattivo alla crescita e al riconoscimento del modello di bancassicurazione su scala europea. Un confronto organico tra i principali attori del mercato e leistituzioni, insieme all'approfondimento delle tematiche normative, favorirà l'elaborazione di soluzioni assicurative sempre più solide e sostenibili".