Londra: movimento negativo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, che mostra un decremento del 3,46%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
La tendenza di breve di JD Sports Fashion
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,809 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,7767. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,8413.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)