New York: andamento sostenuto per Intuit

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società produttrice di software finanziari, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,92%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intuit evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società statunitense di software rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Intuit ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 429,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 453, mentre il primo supporto è stimato a 406,8.

