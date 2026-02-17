New York: brusca correzione per Intuit

(Teleborsa) - Ribasso per la società produttrice di software finanziari
, che tratta in perdita del 4,54% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Intuit
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società statunitense di software
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 372,9 USD con tetto rappresentato dall'area 393,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 364,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)