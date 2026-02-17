Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

New York: brusca correzione per Intuit

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società produttrice di software finanziari, che tratta in perdita del 4,54% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Intuit è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società statunitense di software suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 372,9 USD con tetto rappresentato dall'area 393,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 364,5.

