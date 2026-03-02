Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

New York: rosso per Monster Beverage

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il produttore e fornitore di bevande, che sta segnando un calo del 3,61%.

Lo scenario su base settimanale di Monster Beverage rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 84,24 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 81,07. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 79,92.

