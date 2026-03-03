Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, in un contesto che resta ad alta tensione dopo l’attacco congiuntoda parte degli Stati Uniti e Israele che ha ucciso la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei e le possibili ripercussioni sull'economia globale, dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui transitano oltre un quinto del petrolio mondiale e circa il 30% del gas naturale liquefatto.
Tra gli indici, il Dow Jones
si attesta a 48.905 punti; sulla stessa linea, incolore l'S&P-500
, che archivia la seduta a 6.882 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,13%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'S&P 100
(+0,11%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia
(+1,95%), beni industriali
(+0,98%) e informatica
(+0,91%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,35%), beni di consumo secondari
(-1,08%) e sanitario
(-1,01%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nvidia
(+2,93%), Honeywell International
(+1,83%), Chevron
(+1,52%) e Microsoft
(+1,48%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Home Depot
, che ha chiuso a -2,68%.
In rosso 3M
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%.
Spicca la prestazione negativa di Procter & Gamble
, che scende del 2,21%. Merck
scende dell'1,95%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano MicroStrategy Incorporated
(+6,30%), Palantir Technologies
(+5,80%), Axon Enterprise
(+5,46%) e Verisk Analytics
(+3,50%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Seagate Technology
, che ha chiuso a -6,94%.
Sensibili perdite per Monster Beverage
, in calo del 4,97%.
In apnea GE Healthcare Technologies
, che arretra del 4,88%.
Calo deciso per Western Digital
, che segna un -3,44%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Mercoledì 04/03/2026
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 49K unità; preced. 22K unità)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 52,3 punti; preced. 53 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53,8 punti)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili) Giovedì 05/03/2026
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 108,44K unità)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%).