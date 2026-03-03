Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, in un contesto che resta ad alta tensione dopo l’attacco congiuntoda parte degli Stati Uniti e Israele che ha ucciso la Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei e le possibili ripercussioni sull'economia globale, dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui transitano oltre un quinto del petrolio mondiale e circa il 30% del gas naturale liquefatto.Tra gli indici, ilsi attesta a 48.905 punti; sulla stessa linea, incolore l', che archivia la seduta a 6.882 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(+0,13%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(+0,11%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,95%),(+0,98%) e(+0,91%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,35%),(-1,08%) e(-1,01%).del Dow Jones,(+2,93%),(+1,83%),(+1,52%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,68%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,21%.scende dell'1,95%.Al top tra i, si posizionano(+6,30%),(+5,80%),(+5,46%) e(+3,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,94%.Sensibili perdite per, in calo del 4,97%.In apnea, che arretra del 4,88%.Calo deciso per, che segna un -3,44%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:15: Occupati ADP (atteso 49K unità; preced. 22K unità)15:45: PMI composito (atteso 52,3 punti; preced. 53 punti)15:45: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53,8 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 108,44K unità)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%).