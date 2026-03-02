Parigi: in calo Veolia Environnement

società di servizi francese

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,75%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)