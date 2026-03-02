Parigi: in calo Veolia Environnement

(Teleborsa) - Rosso per la società di servizi francese
, che sta segnando un calo del 2,75%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Veolia Environnement
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, l'utility francese
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)