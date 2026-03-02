Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:30
24.836 -0,50%
Dow Jones 17:30
48.716 -0,54%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.671 -2,43%

Parigi: in calo Veolia Environnement

Migliori e peggiori
Parigi: in calo Veolia Environnement
(Teleborsa) - Rosso per la società di servizi francese, che sta segnando un calo del 2,75%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Veolia Environnement più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, l'utility francese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
