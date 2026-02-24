Milano 14:15
46.537 -0,35%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:15
10.681 -0,03%
Francoforte 14:15
24.959 -0,13%

Parigi: in calo Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Societe Generale
Seduta in ribasso per la big bank francese, che mostra un decremento del 2,10%.
Condividi
```