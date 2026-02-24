Milano
14:15
46.537
-0,35%
Nasdaq
23-feb
24.709
-1,21%
Dow Jones
23-feb
48.804
-1,66%
Londra
14:15
10.681
-0,03%
Francoforte
14:15
24.959
-0,13%
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 14.32
Parigi: in calo Societe Generale
Migliori e peggiori
,
In breve
24 febbraio 2026 - 13.00
Seduta in ribasso per la
big bank francese
, che mostra un decremento del 2,10%.
Titoli e Indici
Societe Generale
-1,59%
