Bioenerys, rumors: società e fondi interessati a investire nella controllata di Snam del biometano

(Teleborsa) - Gruppi strategici, multiutility e fondi sono interessanti a investire in Bioenerys
, società controllata al 100% da Snam
e che si occupa di progettazione e sviluppo di impianti di biometano. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui Bioenerys sarebbe valutata attorno ai 500 milioni di euro
.
Fra i gruppi industriali interessati ci sarebbero, secondo le indiscrezioni, A2A
ed Edison
. Interessati anche Veolia
, Verdalia Bioenergy, Plures. Tra i fondi, vengono nominati Macquarie, Antin
, Plenium Partners e Vesper Infrastructure Partners.
Bioenerys si occupa di biometano con l'obiettivo di sviluppare il mercato attraverso l'incremento dei volumi di produzione e per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione del Gruppo Snam. Opera attraverso le divisioni Bionerys Agri e Bionerys Ambiente
, che progettano, sviluppano e gestiscono impianti di biometano sia da rifiuti che da scarti agricoli e della filiera agroindustriale.