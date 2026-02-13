Bioenerys, rumors: società e fondi interessati a investire nella controllata di Snam del biometano

Snam

(Teleborsa) - Gruppi strategici, multiutility e fondi sono, società controllata al 100% dae che si occupa di progettazione e sviluppo di impianti di biometano. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui Bioenerys sarebbeFra i gruppi industriali interessati ci sarebbero, secondo le indiscrezioni,ed. Interessati anche, Verdalia Bioenergy, Plures. Tra i fondi, vengono nominati Macquarie,, Plenium Partners e Vesper Infrastructure Partners.Bioenerys si occupa di biometano con l'obiettivo di sviluppare il mercato attraverso l'incremento dei volumi di produzione e per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione del Gruppo Snam. Opera attraverso le, che progettano, sviluppano e gestiscono impianti di biometano sia da rifiuti che da scarti agricoli e della filiera agroindustriale.