Energia, Finanza
Bioenerys, rumors: società e fondi interessati a investire nella controllata di Snam del biometano
(Teleborsa) - Gruppi strategici, multiutility e fondi sono interessanti a investire in Bioenerys, società controllata al 100% da Snam e che si occupa di progettazione e sviluppo di impianti di biometano. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui Bioenerys sarebbe valutata attorno ai 500 milioni di euro.

Fra i gruppi industriali interessati ci sarebbero, secondo le indiscrezioni, A2A ed Edison. Interessati anche Veolia, Verdalia Bioenergy, Plures. Tra i fondi, vengono nominati Macquarie, Antin, Plenium Partners e Vesper Infrastructure Partners.

Bioenerys si occupa di biometano con l'obiettivo di sviluppare il mercato attraverso l'incremento dei volumi di produzione e per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione del Gruppo Snam. Opera attraverso le divisioni Bionerys Agri e Bionerys Ambiente, che progettano, sviluppano e gestiscono impianti di biometano sia da rifiuti che da scarti agricoli e della filiera agroindustriale.
