Parigi: movimento negativo per Airbus

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso aerospaziale
, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
L'andamento di Airbus
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario del produttore degli Airbus
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 178,2 Euro. Prima resistenza a 182,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 175,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)