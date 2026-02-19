Milano 11:53
45.771 -1,27%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:53
10.611 -0,70%
Francoforte 11:53
25.069 -0,83%

Pesante sul mercato di Francoforte Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Pesante sul mercato di Francoforte Airbus
Scende sul mercato il colosso aerospaziale, che soffre con un calo del 5,17%.
Condividi
```