Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:37
24.885 -0,30%
Dow Jones 17:37
48.754 -0,46%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: prevalgono le vendite su BPER Banca

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'istituto di credito emiliano, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,29% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di BPER Banca rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la Banca emiliana, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11,31 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,49. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,24.

