Piazza Affari: prevalgono le vendite su BPER Banca

istituto di credito emiliano

FTSE MIB

BPER Banca

(Teleborsa) - Si muove in perdita l', che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,78% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 12,07 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 11,45. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 11,24.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)