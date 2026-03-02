Piazza Affari: rosso per Azimut

(Teleborsa) - Pressione sulla società di servizi finanziari
, che tratta con una perdita del 2,34%.
La tendenza ad una settimana di Azimut
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 34,61 Euro. Supporto a 33,66. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 35,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)