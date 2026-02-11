Piazza Affari: performance negativa per Azimut

(Teleborsa) - Ribasso per la società di servizi finanziari
, che presenta una flessione del 2,60%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Azimut
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 36,19 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 35,22. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 37,16.
