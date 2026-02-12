Milano 10:17
Piazza Affari: positiva la giornata per Azimut

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di servizi finanziari, che tratta in utile del 2,07% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Azimut, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 35,18 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,8. Il peggioramento della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,79.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
