Piazza Affari: positiva la giornata per Azimut

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di servizi finanziari
, che tratta in utile del 2,07% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Azimut
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 35,18 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,8. Il peggioramento della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,79.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)