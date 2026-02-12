Piazza Affari: positiva la giornata per Azimut

società di servizi finanziari

FTSE MIB

Azimut

società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,07% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 35,18 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,8. Il peggioramento dellaè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,79.