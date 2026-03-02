Milano 17:35
Piazza Affari: scambi in positivo per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

Il Comparto beni industriali a Milano continua la giornata in aumento dello 0,96%.
