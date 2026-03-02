Piazza Affari: scambi negativi per Credem

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'Istituto di credito
, che presenta una flessione del 3,21% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Credem
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di il Credito Emiliano
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Credem
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,26 Euro. Primo supporto a 15. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)