Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:38
24.900 -0,24%
Dow Jones 17:38
48.765 -0,44%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: scambi negativi per Credem

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per Credem
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'Istituto di credito, che presenta una flessione del 3,21% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Credem è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di il Credito Emiliano. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Credem evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 15,26 Euro. Primo supporto a 15. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 14,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
