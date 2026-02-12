Milano 10:17
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Credem

(Teleborsa) - Scambia in profit l'Istituto di credito, che lievita del 2,76%.

La tendenza ad una settimana di Credem è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di il Credito Emiliano mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15,46 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 15,76. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,26.

