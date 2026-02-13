Milano 12:36
Piazza Affari: scambi negativi per Credem

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per l'Istituto di credito, che sta segnando un calo dell'1,81%.

Lo scenario su base settimanale di Credem rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di il Credito Emiliano suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,06 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
