Piazza Affari: scambi negativi per Credem

(Teleborsa) - Rosso per l'Istituto di credito
, che sta segnando un calo dell'1,81%.
Lo scenario su base settimanale di Credem
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di il Credito Emiliano
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,06 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)