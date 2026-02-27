Milano
13:05
47.466
+0,08%
Nasdaq
26-feb
25.034
0,00%
Dow Jones
26-feb
49.499
+0,03%
Londra
13:05
10.895
+0,44%
Francoforte
13:05
25.332
+0,17%
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 13.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Migliori e peggiori
,
In breve
27 febbraio 2026 - 12.30
Si muove verso il basso l'
azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con una flessione del 2,00%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Piazza Affari: giornata depressa per Technoprobe
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Technoprobe
Titoli e Indici
Technoprobe
-1,83%
Altre notizie
Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe
Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe
Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe
Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe
Piazza Affari: scambi negativi per Ascopiave
Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto