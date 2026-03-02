Siemens in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia elettronica tedesca
, che passa di mano in perdita del 3,96%.
Lo scenario su base settimanale di Siemens
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo della società tech
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 238,7 Euro. Supporto stimato a 236,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 241,2.
