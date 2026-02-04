Milano 9:58
46.699 +0,60%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:58
10.370 +0,54%
24.709 -0,29%

Francoforte: performance negativa per Siemens

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia elettronica tedesca, che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tech rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Siemens è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 260 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 252,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 267,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
