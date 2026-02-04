Francoforte: performance negativa per Siemens

compagnia elettronica tedesca

Siemens

DAX

società tech

Siemens

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 260 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 252,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 267,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)