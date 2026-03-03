Milano
10:40
44.618
-3,59%
Nasdaq
2-mar
24.993
+0,13%
Dow Jones
2-mar
48.905
-0,15%
Londra
10:40
10.522
-2,39%
Francoforte
10:40
23.875
-3,10%
Martedì 3 Marzo 2026, ore 10.57
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,29%
L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.983,82 punti
In breve
,
Finanza
03 marzo 2026 - 05.20
Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,29%, terminando gli scambi a 25.983,82 punti.
