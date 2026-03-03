Milano 10:40
44.618 -3,59%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:40
10.522 -2,39%
Francoforte 10:40
23.875 -3,10%

Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -3,4% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta in perdita a 44.706,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -3,4% alle 10:30
Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo del 3,40% alle 10:30. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 44.706,76 punti.
Condividi
```