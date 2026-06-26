Milano 16:11
51.214 -1,10%
Nasdaq 16:11
29.227 -0,73%
Dow Jones 16:11
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Londra 16:11
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Francoforte 16:11
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Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,19% alle 16:00

Il FTSE MIB si muove a 51.164,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,19% alle 16:00
Milano, in perdita dell'1,19% alle 16:00, tratta in ribasso a 51.164,33 punti.
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