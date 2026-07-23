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Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa del 2,80%
Il FTSE MIB termina a 51.315,84 punti
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Finanza
23 luglio 2026 - 17.39
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