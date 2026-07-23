Milano 17:35
51.316 -2,80%
Nasdaq 19:33
28.460 -1,86%
Dow Jones 19:33
51.684 -1,02%
Londra 17:35
10.639 -0,73%
Francoforte 17:35
24.763 -1,56%

Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa del 2,80%

Il FTSE MIB termina a 51.315,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa del 2,80%
Affonda sul mercato Milano, che esibisce un -2,8% e chiude la seduta a 51.315,84 punti.
Condividi
```