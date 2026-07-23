Milano 12:27
51.736 -2,00%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:27
10.706 -0,11%
Francoforte 12:26
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Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,30% alle 10:30

Il FTSE MIB si muove a 52.104,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,30% alle 10:30
Milano, in perdita dell'1,30% alle 10:30, tratta in ribasso a 52.104,68 punti.
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