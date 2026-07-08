Milano
15:24
52.034
-0,80%
Nasdaq
7-lug
29.173
0,00%
Dow Jones
7-lug
52.925
-0,25%
Londra
15:24
10.564
-0,95%
Francoforte
15:24
25.019
-1,75%
Mercoledì 8 Luglio 2026, ore 15.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,33% alle 13:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,33% alle 13:00
Il FTSE MIB si muove a 51.759,48 punti
In breve
,
Finanza
08 luglio 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Milano, in perdita dell'1,33% alle 13:00, tratta in ribasso a 51.759,48 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,19% alle 16:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,07% alle 10:30
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,28% alle 13:00
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 1,00%
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,80%
Altre notizie
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,74%
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,95%
Borsa: Milano apre in rosso dello 0,97%
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,25% alle 10:30
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,33% alle 10:30
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,65% alle 16:00
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto