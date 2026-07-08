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Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,33% alle 13:00

Il FTSE MIB si muove a 51.759,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,33% alle 13:00
Milano, in perdita dell'1,33% alle 13:00, tratta in ribasso a 51.759,48 punti.
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