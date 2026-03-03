Milano 17:20
Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Muench Rueckvers
(Teleborsa) - Ribasso per il riassicuratore tedesco, che presenta una flessione del 3,77%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Muench Rueckvers mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,17%, rispetto a -5,01% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Lo status tecnico della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 543,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 523,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 564,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
