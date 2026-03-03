Francoforte: calo per Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Ribasso per il riassicuratore tedesco
, che presenta una flessione del 3,77%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Muench Rueckvers
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,17%, rispetto a -5,01% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status tecnico della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 543,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 523,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 564,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)