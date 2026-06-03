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Francoforte: performance negativa per Mercedes-Benz

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Mercedes-Benz
Sottotono il produttore della Mercedes, che passa di mano con un calo del 3,17%.
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