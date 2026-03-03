Milano 10:45
Francoforte: vendite diffuse su Kion
(Teleborsa) - Scende sul mercato Kion, che soffre con un calo del 4,82%.

L'andamento di Kion nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Kion mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 53,98 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 54,93. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 53,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
