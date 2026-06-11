Francoforte: si concentrano le vendite su Kion

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Kion , che mostra un decremento del 2,41%.



L'andamento di Kion nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Kion si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 36,57 Euro. Prima resistenza a 37,33. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 36,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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