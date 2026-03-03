Milano 17:22
44.389 -4,09%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:22
10.461 -2,96%
Francoforte 17:22
23.715 -3,75%

Francoforte: violenta contrazione per Nordex

(Teleborsa) - Scende sul mercato Nordex, che soffre con un calo del 4,59%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nordex più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Nordex classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42,55 Euro e primo supporto individuato a 40,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
