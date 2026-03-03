Francoforte: violenta contrazione per Nordex

(Teleborsa) - Scende sul mercato Nordex
, che soffre con un calo del 4,59%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nordex
più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Nordex
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42,55 Euro e primo supporto individuato a 40,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)