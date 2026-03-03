Madrid: brusca correzione per Cellnex Telecom

società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione

Cellnex Telecom

Ibex 35

Cellnex Telecom

Cellnex Telecom

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -4,72%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 31,83 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 30,27. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 33,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)