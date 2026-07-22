Madrid: nuovo spunto rialzista per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Cellnex Telecom è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Cellnex Telecom mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24,19 Euro con area di resistenza individuata a quota 24,97. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 23,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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