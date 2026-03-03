Milano 17:23
44.437 -3,98%
Nasdaq 17:23
24.558 -1,74%
Dow Jones 17:23
48.038 -1,77%
Londra 17:23
10.470 -2,88%
Francoforte 17:23
23.740 -3,64%

Madrid: i venditori si accaniscono su Enagas

Migliori e peggiori
Madrid: i venditori si accaniscono su Enagas
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società energetica spagnola, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,64% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Enagas rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo dell'utility spagnola sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 15,15 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 14,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 15,86.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```