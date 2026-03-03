Madrid: i venditori si accaniscono su Enagas

società energetica spagnola

Ibex 35

Enagas

utility spagnola

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,64% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 15,15 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 14,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 15,86.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)