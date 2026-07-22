"Buy" per Enagas

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Seduta vivace per la società energetica spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,89%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 17,01 Euro, con stop loss individuato a quota 16,19 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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