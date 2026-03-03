Male Engie sul mercato azionario di Parigi

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale
, che soffre con un calo del 4,51%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Engie
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Engie
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,95. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)