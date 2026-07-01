Milano 13:07
51.585 -0,19%
Nasdaq 30-giu
30.276 0,00%
Dow Jones 30-giu
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Londra 13:07
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Francoforte 13:07
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Parigi: andamento negativo per Engie

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per Engie
Composto ribasso per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.
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