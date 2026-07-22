Milano 14:12
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Parigi: scambi al rialzo per Engie

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Engie
Balza in avanti il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.
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