Attese positive per Engie

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Seduta positiva per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale , tra i componenti del CAC40 , che avanza bene e porta a casa un +0,58%.





Operatività odierna:

Le azioni di Engie , su questi prezzi fissati a 27,72 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 26,61 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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