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Parigi: balza in avanti Engie

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Engie
Scambia in profit il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che lievita del 2,02%.
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